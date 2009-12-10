Анонсы на сегодня
10.00. Пресс-конференция «Залог приближения власти к народу - реформа избирательного законодательства».
Участники - директор Крымского независимого центра политических исследователей и журналистов, председатель Крымского филиала научного общества имени Шевченко Петр Вольвач и крымский ученый Геннадий Кузьмицкий.
Симферополь, ул. Пушкина, 20.
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10.00. Заседание коллегии городской государственной администрации Севастополя.
Севастополь, ул. Ленина, 2.
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11.00. Митинг активистов крымскотатарского меджлиса и крымской организации Народного Руха Украины по случаю Дня прав человека.
Симферополь, площадь Ленина.
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11.00. Заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению и административно-территориальным вопросам.
Симферополь, улица К. Маркса, 18, парламент Крыма, каб. № 420.
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12.00. Пресс-конференция гендиректора предприятия «Крымтроллейбус» Юрия Космачевского «Нам 50, что делать дальше».
Симферополь, ул. Севастопольская, 8, к. 106 (информационный пресс-центр).
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12.00. Торжественное собрание, посвященное 95-летию больницы имени Семашко.
Симферополь, ул. Пушкина, 15, театр имени Горького.
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14.30. Заседание постоянной комиссии по науке и образованию.
Симферополь, улица К. Маркса, 18, парламент Крыма, каб. № 437.
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16.00. Заседание постоянной комиссии по культуре, делам молодёжи и спорту.
Симферополь, улица К. Маркса, 18, парламент Крыма, каб. № 435.
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16.00. Торжественный вечер, посвященный 75-летию со дня рождения писателя, академика, почетного крымчанина Анатолия Домбровского.
Симферополь, основная сцена театра имени Горького.
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16.00. Показ фильма «Декамерон», реж. Пьер Паоло Пазолини.
С 10 по 24 декабря Киноклуб социального и классического кино проводит показ трех фильмов, которые «еще не запрещены цензурой».
Симферополь, ул. Киевская 116-А, философский факультет ТНУ, ауд. 5.2.
Возможны изменения!