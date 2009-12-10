Анонсы на сегодня

10.00. Пресс-конференция «Залог приближения власти к народу - реформа избирательного законодательства». Участники - директор Крымского независимого центра политических исследователей и журналистов, председатель Крымского филиала научного общества имени Шевченко Петр Вольвач и крымский ученый Геннадий Кузьмицкий. Симферополь, ул. Пушкина, 20. *** 10.00. Заседание коллегии городской государственной администрации Севастополя. Севастополь, ул. Ленина, 2. *** 11.00. Митинг активистов крымскотатарского меджлиса и крымской организации Народного Руха Украины по случаю Дня прав человека. Симферополь, площадь Ленина. *** 11.00. Заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению и административно-территориальным вопросам. Симферополь, улица К. Маркса, 18, парламент Крыма, каб. № 420. *** 12.00. Пресс-конференция гендиректора предприятия «Крымтроллейбус» Юрия Космачевского «Нам 50, что делать дальше». Симферополь, ул. Севастопольская, 8, к. 106 (информационный пресс-центр). *** 12.00. Торжественное собрание, посвященное 95-летию больницы имени Семашко. Симферополь, ул. Пушкина, 15, театр имени Горького. *** 14.30. Заседание постоянной комиссии по науке и образованию. Симферополь, улица К. Маркса, 18, парламент Крыма, каб. № 437. *** 16.00. Заседание постоянной комиссии по культуре, делам молодёжи и спорту. Симферополь, улица К. Маркса, 18, парламент Крыма, каб. № 435. *** 16.00. Торжественный вечер, посвященный 75-летию со дня рождения писателя, академика, почетного крымчанина Анатолия Домбровского. Симферополь, основная сцена театра имени Горького. *** 16.00. Показ фильма «Декамерон», реж. Пьер Паоло Пазолини. С 10 по 24 декабря Киноклуб социального и классического кино проводит показ трех фильмов, которые «еще не запрещены цензурой». Симферополь, ул. Киевская 116-А, философский факультет ТНУ, ауд. 5.2. Возможны изменения!

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