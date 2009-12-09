Трех крымских торговцев оружием задержали близ Львова

Три жителя Крыма, которые перевозили партию оружия для продажи, задержаны во Львовской области.

Как сообщил на пресс-конференции начальник управления МВД во Львовской области Василий ПИСНЫЙ, у крымчан изъяли два автомата Калашникова, два боевых пистолета (один системы Макарова) с глушителями, один пистолет для отстрела резиновыми пулями, «прейскуранты» цен на оружие.

«Также у задержанных были изъяты удостоверения помощников депутатов. Экспертиза уже установила, что удостоверения помощников депутатов - подделка. Установлено, что они намеревались продать оружие именно во Львове», - сообщил ПИСНЫЙ.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и спецподразделения «Сокол» областной милиции задержали крымчан, которые перевозили оружие в автомобиле BMW, в предместье Львова.

Возбуждено уголовное дело.