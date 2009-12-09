Простуда закрыла 13 школ и 2 садика

В Крыму на сегодня 13 школ и 2 детских сада закрыты для недопущения массового распространения острых респираторных заболеваний.

«Это не карантин, а ограничительное мероприятие по распространению ОРЗ и ОРВИ», - сообщила по телефону УНИАН главный санитарный врач Крыма Мария КРОВЯКОВА.

Шесть школ закрыли в Сакском районе, четыре - в Советском районе, по одной - в Ленинском районе и Алупке, в Алуште закрыт профессионально-технический лицей.

«Если есть 25%-30% заболевших ОРЗ детей в школе, то мы закрываем (заведение) на 7-10 дней», - отметила санврач.

Кроме того, ограничительные мероприятия введены примерно в ста классах крымских школ.

На этой неделе в автономии из-за похолодания начало расти число заболевших крымчан, однако пока уровень заболеваемости ОРЗ и ОРВИ в 1,9 раза ниже эпидпорога.

***С начала объявления в Украине эпидемии гриппа-2009 в Крыму подтверждены два случая заболевания у взрослых гриппом А/H1N1 (один - смертельный) и три случая сезонного гриппа.

В Крыму - около 620 общеобразовательных учебных заведений.