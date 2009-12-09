Тимошенко велела чиновникам отдавать подарки государству

Чиновники отныне обязаны передавать государству подарки, полученные в рамках официальных визитов, таково решение правительства Украины, сообщил первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

«Такое печальное для многих высоких должностных лиц постановление, которое утверждает порядок передачи подарков, полученных во время проведения официальных мероприятий. Такая норма действует во многих странах», - сказал ТУРЧИНОВ на пресс-конференции в Киеве, уточнив, что решение принято на заседании во вторник.

Первый вице-премьер отметил, что ранее процесс получения и передачи подарков государству не регламентировался.

В эксклюзивном комментарии УНИАН ТУРЧИНОВ уточнил, что чиновники должны передавать официальные подарки в секретариаты тех органов государственной власти, которые их отправляли с визитом.

Драгоценные металлы, полученные в качестве официального подарка, будут передаваться в Национальный банк или Министерству финансов.

«Если это сувениры, можно создать какой-то музей подарков. Если их будет очень много - их можно использовать во время официальных мероприятий. Но я хочу еще раз сказать - и наши подарки (иностранным гостям), и подарки, которые получаем мы, не связаны с личными качествами того или другого представителя государства - это дань уважения государству», - отметил ТУРЧИНОВ.