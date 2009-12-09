В Крыму незаконно продали имущество Минобороны
Дело отправили на новое рассмотрение
Высший хозяйственный суд Украины отменил решения судов, которые легализировали продажу гарнизона Министерства обороны в западном Крыму.
«Суд отменил предыдущие решения, которыми признан действительным договор продажи фирмой, не имеющей никакого отношения к Минобороны, помещений военного гарнизона площадью свыше 900 квадратных метров», - сказано в сообщении пресс-службы крымской прокуратуры.
Имущество военного министерства находится в поселке Новофедоровка в Сакском районе автономии.
«Кассационная инстанция подтвердила наличие нарушений со стороны судов при признании сделки законной и направила дело на новое рассмотрение», - добавила прокуратура.
Такое решение принято после рассмотрения кассационного представления надзорного ведомства Крыма.