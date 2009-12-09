В Крыму будут судить судью

14:25, 09 декабря 2009
Крым
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Уголовное дело в отношении судьи Нижнегорского районного суда, который обвиняется в вынесении заведомо неправомерных решений, направила в суд прокуратура Крыма, сообщила пресс-служба ведомства.

"В ходе расследования установлен ряд фактов вынесения обвиняемым неправосудных решений по гражданским делам", - сказано в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

"Вместе с человеком в мантии под суд пойдет "заказчик" нужных решений", - добавила прокуратура.

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