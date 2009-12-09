На скорые и медооборудование подкинули более 7 миллионов

Парламент автономии, скорректировав программу "Здоровье крымчан", выделяет из республиканского бюджета 7 млн. 350 тыс. грн. на покупку в 2009 году автомобилей "скорой помощи" и медицинского оборудования. Таким образом расходы увеличены до 12 млн. 700 тыс. грн.

"Предусматривается увеличение ассигнований на закупку укомплектованных автомобилей скорой медицинской помощи в размере 1 млн. 800 тыс. грн. и 5 млн. 550 тыс. грн. - для приобретения медоборудования", - сказано в пояснительной записке к решению, принятому в среду на внеочередном заседании крымского парламента.

Машины, укомплектованные хорошим оборудованием - кардиографами и дефибрилляторами, приобретут для сельской местности.

На 900 тысяч планируется купить 14 передвижных рентгеновских аппаратов, они будут использоваться в приемных отделениях, отделениях реанимации и интенсивной терапии больниц Крыма.

"Все районные больницы мы закроем (оборудованием)", - сказал крымский министр здравоохранения Сергей ДОНИЧ журналистам после заседания.