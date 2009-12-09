Партии регионов система выборов по барабану?

Председатель Верховного Совета Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО считает целесообразным введение мажоритарной системы выборов в Украине.

«Наверное, была бы правильна мажоритарная система», - ответил крымский спикер на вопрос журналистов в среду в Симферополе.

Глава парламента автономии полагает: с точки зрения законодательства, участие в избирательной кампании по партийным спискам нарушает статью Конституции Украины, в которой написано, что «никто не может быть понужден к вступлению в политическую партию или общественную организацию и заниматься политической деятельностью». «По партийным спискам отдельный гражданин, не состоящий в политической партии, не может реализовать себя как человека, который как гражданин Украины имеет право не только избирать, но и быть избранным», - сказал ГРИЦЕНКО.

По его мнению, «мажоритка» определила бы «объективный рейтинг тех политиков, которые пытаются доказать, что они пользуются большим авторитетом у избирателей, прячась (сегодня) за партийные списки».

Спикер, который является членом Партии регионов, отметил, что «регионалы» и по мажоритарной системе «наберут большинство». Как добавил ГРИЦЕНКО, для парторганизации «никакой разницы нет: по партийным спискам или мажоритарной системе» участвовать в выборах.