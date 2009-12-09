Парламент Крыма почтил память жертв страшного пожара в Перми
12:47, 09 декабря 2009Крым
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Среди 120 погибших был крымчанин
Депутаты крымского парламента на внеочередной сессии в среду почтили минутой молчания память погибших, в том числе - украинца, в результате пожара в клубе «Хромая лошадь» в российском городе Пермь.
Пожар произошел в ночь на 5 декабря. По данным следствия, от одного из фейерверков загорелся соломенный подвесной потолок, в помещении распространился дым, погас свет. В тот момент в клубе было около 250 человек.
Количество жертв пожара, по последним данным, составляет 120 человек. В больницах находятся 112 пострадавших. Среди погибших и пострадавших по одному гражданину Украины.
Как пишут СМИ , погибший - уроженец Крыма.
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