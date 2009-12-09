Парламент Крыма почтил память жертв страшного пожара в Перми

Депутаты крымского парламента на внеочередной сессии в среду почтили минутой молчания память погибших, в том числе - украинца, в результате пожара в клубе «Хромая лошадь» в российском городе Пермь.

Пожар произошел в ночь на 5 декабря. По данным следствия, от одного из фейерверков загорелся соломенный подвесной потолок, в помещении распространился дым, погас свет. В тот момент в клубе было около 250 человек.

Количество жертв пожара, по последним данным, составляет 120 человек. В больницах находятся 112 пострадавших. Среди погибших и пострадавших по одному гражданину Украины.

Как пишут СМИ , погибший - уроженец Крыма.