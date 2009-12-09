111 наркоманов за рулем поймали за три недели в Крыму

111 водителей, которые управляли транспортом в состоянии наркотического опьянения, задержаны в Крыму за 22 дня проведения операции, направленной на борьбу с наркопреступностью, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции автономии.

"Все они были поставлены на учет в наркодиспансеры", - отметили в ГАИ.

За этот же период задержаны шесть транспортных средств, у водителей или пассажиров которых были наркотические вещества.

С 17 ноября по 16 декабря на территории Крыма проводится антинаркотическая операция. Основная цель мероприятий - "улучшение оперативной обстановки на полуострове, раскрытие и расследование тяжких и резонансных преступлений, усиление противодействия незаконному обороту наркотиков, психотропных препаратов и их аналогов".