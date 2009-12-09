Водители автобусов незаконно гоняют с прицепами
12:19, 09 декабря 2009Крым
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ГАИ очень возмущена
В Крыму госавтоинспекторы все чаще останавливают автобусы с прицепами, хотя их эксплуатация запрещена, заявляет Госавтоинспекция Крыма.
"Участились случаи выявления инспекторами ДПС на постах автобусов с прицепами", - сообщает пресс-служба крымской ГАИ, не уточняя при этом общее количество.
"Эксплуатация любых видов автобусов с любыми видами прицепов запрещена", - подчеркнула Госавтоинспекция.
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