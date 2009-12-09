На границе задержали «Анну Каренину»

Произведение Льва Толстого «Анна Каренина» 1913 года издания и подшивку журналов «Нива» 1880 года выпуска, которые пытался незаконно вывезти с территории Украины 48-летний гражданин России, изъяли крымские пограничники и таможенники.

«Старинная печатная продукция, которая составляет культурную ценность, выявлена 8 декабря в пункте пропуска «Крым» во время погранично-таможенного контроля в автомобиле Mitsubishi российской регистрации», - сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы Украины.

Сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил.