Силовики ищут «минера» поезда Санкт-Петербург – Севастополь

Служба безопасности Украины и Министерство внутренних дел устанавливают личность человека, сообщившего о наличии взрывчатки в поезде «Санкт-Петербург – Севастополь», сообщает пресс-центр СБУ.

В 9-м вагоне поезда вечером во вторник была обнаружена оставленная кем-то сумка.

Сумку вынесли на межпутевое пространство, обезвредили так называемой гидропушкой и обследовали, но каких-либо подозрительных предметов, похожих на взрывчатку, не выявили.

Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия по задержанию человека, который сделал сообщение о заминировании.

По данным Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 8 декабря около 18.00 в органы милиции поступила информация о том, что в поезде сообщением «Санкт-Петербург – Севастополь» находится пакет со взрывчаткой.

В 18.10 поезд был остановлен на станции «Мерефа» для проведения проверки. Место происшествия было оцеплено работниками милиции, проведена эвакуация пассажиров из двенадцати вагонов, всего более 250 человек.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы милиции Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, поезд тщательным образом проверил специалист-кинолог со служебной собакой на предмет наличия взрывчатых веществ в вагонах, во время этой проверки взрывоопасных веществ также выявлено не было.

В 20.00 поезд был подан для посадки пассажиров, он отправился по маршруту в 21.36. Задержка движения поезда составляла 3 часа 34 минуты.