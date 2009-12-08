Судьбу «лужковских» квартир решают в Севастополе

Вопрос передачи на баланс Севастополя квартир, построенных на средства российской столицы, начала рассматривать во вторник совместная комиссия севастопольской городской государственной администрации и департамента имущества правительства Москвы, сообщила пресс-служба администрации.

«Настойчивость городской госадминистрации в этом вопросе дала результат - правительство Москвы согласилось, что не может считаться нормальной ситуация, когда офицеры, мичманы и служащие Черноморского флота РФ до сих пор не могут приватизировать квартиры, в которых давно уже живут их семьи», - отметил первый заместитель председателя администрации Владимир КАЗАРИН.

Строительство квартир в Севастополе на средства Москвы для военнослужащих ЧФ РФ и членов их семей ведется более десяти лет. За это время построены сотни квартир.

Вместе с тем, «лужковские», как их называют, квартиры, являются служебными, а потому российские военнослужащие после увольнения со службы вынуждены их сдавать.

На средства правительства Москвы в Севастополе также построены Черноморский филиал МГУ имени Ломоносова, школа №8 Министерства обороны РФ, детское дошкольное учреждение.

*** Юрий ЛУЖКОВ - мэр Москвы.