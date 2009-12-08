Золото бьет рекорды стоимости

Золото в последнее время бьет рекорды по стоимости, заявил в комментарии УНИАН первый заместитель председателя правления "Брокбизнесбанка" Владимир СКИДАН.

"Прошедшая неделя оказалась еще более "высокой" по сравнению с предыдущей", - сказал он.

Цена золота за этот период превысила 1226 долларов за тройскую унцию, сообщил эксперт.

Это обусловлено такими факторами, как: спрос на металл со стороны инвесторов и ослабление доллара США, пояснил он.

СКИДАН считает, что сложившаяся ситуация на рынке банковских металлов отображает экономическую ситуацию в мире. "Из-за неопределенности и нестабильности экономических показателей лихорадит котировки по золоту", - сказал он.

Участники рынка все больше отдают предпочтение безрисковым вложениям, а именно золоту, подчеркнул эксперт. При этом такие металлы как серебро и платиновая группа поднялись в цене, не отставая от золота, добавил он.

По информации СКИДАНА, в Украине на прошлой неделе цена золота продолжила повышаться пропорционально уровням на мировом рынке. Цены на золото на отечественном рынке варьировались в пределах 302,7-314 грн. за грамм в слитках от 100 грамм до 1000 грамм, сообщил эксперт. При этом на мировых рынках отмечен такой ценовой диапазон: 1200-1226 долларов за тройскую унцию, отметил он.

"После отметки 1200 долларов за тройскую унцию, а в отдельных случаях 1220, настроение инвесторов будет склонно к еще большим покупкам золота для сбережения своих доходов и активов", - считает эксперт.

Спекулянты при желании заработать будут раскручивать цену, что может привести еще к большему росту цены на металл, прогнозирует СКИДАН.

По его мнению, в недалеком будущем цена на золото может превысить 1300 долларов за тройскую унцию.

По материалам УНИАН-экономика