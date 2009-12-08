Кого крымчане считают главным взяточником (эксперимент)

Главными взяточниками жители Крыма считают чиновников, таковы результаты акции, проведенной крымской газетой «События» в честь своего четырехлетия и Международного дня борьбы с коррупцией.

«Журналисты установили в центре Симферополя пять манекенов, символизирующих чиновника, правоохранителя, судью, врача и учителя. Прохожим предложили проголосовать отпечатанными на принтере 500-гривневыми купюрами с надписью «взятка» за того, кому им чаще всего приходилось делать подношения. Cимволический чиновник собрал 26 тысяч гривен, правоохранитель (работник МВД, прокуратуры, налоговой) — 23 500 гривен, судья — 22 500 гривен, врач — 20 тысяч и учитель — 6500», — говорится в сообщении издания.

Журналисты отмечают, что некоторым участникам акции настолько понравилось действо, что они «голосовали настоящими деньгами».

Первый номер газеты вышел 9 декабря, когда мир отмечает День борьбы с коррупцией.

Фотографии предоставлены газетой