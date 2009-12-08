Крым размечтался о евротуристах
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|Андрей Сумцов
«Проекты технической помощи, работающие в Украине, как: «Локальные инвестиции и национальная конкурентоспособность» (США), «Немецкое общество технического сотрудничества», делегация Евросоюза в Украине, - высоко оценили туристский потенциал автономии и вышли с предложениями о сотрудничестве в рамках развития международного туризма. Совместно с ними Министерство курортов и туризма планирует разработать имиджевую политику Крыма, направленную на привлечение туристов из стран Евросоюза и Соединенных штатов Америки», - сказано в сообщении пресс-службы Совета министров Крыма со ссылкой на информацию министра курортов автономии Андрея СУМЦОВА.
Профильное министерство собирается создать видеоролик об отдыхе в Крыму для трансляции на телеканалах США и стран ЕС.
Помимо этого, планируется провести тренинги с международными экспертами, направленные на повышение качества услуг в гостиничных учреждениях Крыма.
В Крыму с начала года отдохнули почти 4 млн. 902 тыс. туристов - на 12,9% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.
В сезоне-2009 в Крыму у туристов был востребован элитный отдых и малобюджетный. Средний сегмент рынка - менее всего пользовался спросом.
От предприятий курортной отрасли за 10 месяцев сбор платежей в бюджеты всех уровней составил 233,9 млн. грн.