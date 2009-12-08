Крым размечтался о евротуристах

Крымские курорты рассчитывают на увеличение числа туристов из стран Европейского Союза и Соединенных штатов Америки.

«Проекты технической помощи, работающие в Украине, как: «Локальные инвестиции и национальная конкурентоспособность» (США), «Немецкое общество технического сотрудничества», делегация Евросоюза в Украине, - высоко оценили туристский потенциал автономии и вышли с предложениями о сотрудничестве в рамках развития международного туризма. Совместно с ними Министерство курортов и туризма планирует разработать имиджевую политику Крыма, направленную на привлечение туристов из стран Евросоюза и Соединенных штатов Америки», - сказано в сообщении пресс-службы Совета министров Крыма со ссылкой на информацию министра курортов автономии Андрея СУМЦОВА.

Профильное министерство собирается создать видеоролик об отдыхе в Крыму для трансляции на телеканалах США и стран ЕС.

Помимо этого, планируется провести тренинги с международными экспертами, направленные на повышение качества услуг в гостиничных учреждениях Крыма.

В Крыму с начала года отдохнули почти 4 млн. 902 тыс. туристов - на 12,9% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

В сезоне-2009 в Крыму у туристов был востребован элитный отдых и малобюджетный. Средний сегмент рынка - менее всего пользовался спросом.

От предприятий курортной отрасли за 10 месяцев сбор платежей в бюджеты всех уровней составил 233,9 млн. грн.