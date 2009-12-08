Львов отправил Крыму льва (фото)
17:27, 08 декабря 2009Крым
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Скульпутуру льва подарит Львов Симферополю, сообщает пресс-служба мэрии крымского города.
"9 декабря в 11.00 в Симферополе состоится торжественная передача скульптурной композиции фигуры льва в дар городу в честь признания Львова культурной столицей Украины в 2009 году", - анонсирует мэрия.
Лев - один из символов Львова.
Мероприятие пройдет на площади перед цирком имени Тезикова (улица Горького, 3).
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