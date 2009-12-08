Подписи за построение нового Союза собирают в Крыму

Лидер крымских коммунистов Леонид ГРАЧ выступил с инициативой создания электронной книги памяти СССР и призвал поддержать подписями идею построения нового союзного государства - России, Украины, Белоруссии на базе разрушенного Советского Союза.

«Коммунисты Крыма открывают электронную книгу памяти СССР, куда будут приниматься подписи тех, кто не согласен с развалом нашей Родины, в которой родились мы, наши отцы и деды», - говорится в обращении ГРАЧА.

«Присылайте свои письма в поддержку социалистических идеалов, - просит депутат Верховной Рады. - На основе этих данных крымские коммунисты смогут создать общую картину общественных мнений, говорящих в пользу построения на базе разрушенного СССР нового союзного государства - России, Украины, Белоруссии».

ГРАЧ предлагает поддержать почин всем «людям доброй воли», которые живут в Украине, РФ, Белоруссии и других странах.

Коммунист считает, что «беловежские авантюристы пошли против воли народа, который 17 марта 1991 года на союзном референдуме большинством голосов высказался за сохранение СССР».

«Сегодня - памятный трагический день. 18 лет назад 8 декабря ЕЛЬЦИН, КРАВЧУК, ШУШКЕВИЧ самочинно подвели черту под существованием великого Советского Союза», - заявил ГРАЧ.

Лидер крымских коммунистов считает, что советская страна «была действительно великая и могучая держава, которой страшились, которую уважали, к мнению которой прислушивались все в мире», и развалу которой обрадовались ее враги.

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