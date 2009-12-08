За права человека будут ратовать с площади Ленина

Митинг, посвященный Дню прав человека, пройдет 10 декабря в Симферополе по инициативе меджлиса крымских татар и местной организации Народного Руха Украины.

"День прав человека отмечается международной общественностью ежегодно, начиная с 1950 года, по предложению Генеральной Ассамблеи ООН и приурочен дню принятия Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 года Всеобщей декларации прав человека", - сообщила пресс-служба меджлиса.

В Резолюции Генассамблеи предложено странам и заинтересованным организациям принять 10 декабря как День прав человека, отмечать праздник и "умножить свои усилия в этой области человеческого прогресса".

Акция состоится на центральной площади Симферополя - площади Ленина. "Проведение митинга в установленном порядке согласовано с властями города", - добавил меджлис, не уточняя планируемого числа участников.