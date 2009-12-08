В семи школах Севастополя закрыли на карантин 19 классов

19 классов закрыли на карантин в семи школах Севастополя, сообщил главный санитарный врач города Владимир ТАРАСОВ.

По его информации ТАРАСОВА, в Севастополе заболеваемость ОРВИ регистрируется на сезонном уровне.

«Интенсивный показатель на 10 тысяч населения составляет 52,8. Эпидпорог для города - 100 на 10 тысяч. Однако сегодня ряд классов - 19 в семи школах города - закрыты на карантин», - сказал он.

Председатель горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН отметил, что по информации медиков, «вторая волна» ОРВИ и гриппа не за горами.

«Поэтому все профилактические меры остаются актуальными - то же «разобщение», чтобы предотвратить массовые заболевания, оказалось эффективной мерой. Поэтому, если в каких-то классах будут отсутствовать 30% и более детей, они будут закрываться на временный карантин», - сказал он.

В Севатополе насчитывается 66 общеобразовательных школ, в том числе шесть лицеев и гимназий.