На праздники в Крым пустят дополнительные поезда

Восемь дополнительных поездов пустили в крымском направлении на новогодние и рождественские праздники железные дороги Украины, четыре - российские железнодорожники, сообщает "Укрзализныця".

Приднепровская железная дорога назначила пять поездов:

№26/25 Евпатория — Москва (отправляется из Евпатории ежедневно с 25 декабря 2009 года по 9 января 2010-го, кроме 31 декабря; из Москвы с 27 декабря по 11 января ежедневно, кроме 2 января),

№212/211 Феодосия — Москва (отправляется из Феодосии 25, 27, 29 декабря 2009-го, 1, 3, 5, 7, 9 января 2010-го, из Москвы с 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января),

№204/203 Симферополь — Москва (отправлением из Симферополя ежедневно с 7 по 10 января 2010, из Москвы с 8 по 11 января),

№208/207 Симферополь — Москва (отправляется из Симферополя 8 и 9 января 2010-го, из Москвы 9 и 10 января по летнему расписанию поезда №67 Москва — Симферополь),

№206/205-231/232 Симферополь — Киев — Симферополь (отправляется из Симферополя 29 декабря 2009-го, из Киева 30 декабря).

Юго-Западная железная дорога пустила два поезда:

№58/57 Киев — Симферополь (отправлением из Киева с 25 по 30 декабря ежедневно, из Симферополя с 26 по 31 декабря ежедневно),

№282/281-182/181 Киев — Симферополь (отправляется из Киева с 25 по 30 декабря ежедневно, из Симферополя с 26 по 31 декабря ежедневно).

Южная железная дорога назначила поезд №175/176 Харьков — Симферополь (отправляется из Харькова 27, 28, 29, 30 декабря).

Российские железные дороги назначили поезда:

№219/220 Москва — Симферополь (отправлением из Москвы 3 января 2010, из Симферополя 4 января),

№203/566 Москва — Севастополь — Орел (отправляется из Москвы 29, 30 декабря 2009-го, из Севастополя 31 декабря 2009, 1 января 2010),

№233/234 Москва — Севастополь (отправлением из Москвы 30 декабря, 1 января, из Севастополя 31 декабря, 2 января),

№7/8 Санкт-Петербург — Севастополь (отправлением из Санкт-Петербурга 20 декабря, из Севастополя 22 декабря 2009).