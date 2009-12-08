Медведев хочет получить право использовать войска за пределами РФ

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ внес в Совет Федерации предложение о предоставлении главе государства возможности оперативно использовать войска за пределами РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России на основании пункта "г" части 1 статьи 102 Конституции РФ и в соответствии с федеральным законом "Об обороне" внес в Совет Федерации предложение о предоставлении Президенту РФ возможности в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности принимать решения об оперативном использовании за пределами территории Российской Федерации формирований Вооруженных Сил РФ в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и названным федеральным законом», - говорится в сообщении.

9 ноября МЕДВЕДЕВ подписал закон «О внесении изменений в закон «Об обороне», определяющий порядок использования Вооруженных сил РФ за рубежом.

Закон был принят Государственной думой РФ 23 октября и одобрен Советом федерации 30 октября.

Документом предусмотрено, что формирования Вооруженных сил РФ могут оперативно использоваться за пределами территории России для решения следующих задач: отражение нападения на Вооруженные силы РФ или другие войска, дислоцированные за пределами территории России; отражение или предотвращение агрессии против другого государства; защита граждан РФ за рубежом; борьба с пиратством и с целью обеспечения безопасности судоходства.

При этом решения об оперативном использовании армии принимаются Президентом РФ на основании соответствующего постановления Совета федерации. Общая численность формирований ВС, районы их действий, стоящие перед ними задачи и срок их использования определяет Президент страны. Комплектование и обеспечение формирований ВС необходимой техникой и кадрами осуществляет Министерство обороны РФ.

5 ноября МЕДВЕДЕВ заявил, что закон об использовании армии за пределами страны будет применяться только в «случае крайней необходимости».

23 октября министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО после переговоров с российским коллегой Сергеем ЛАВРОВЫМ заявил, что разъяснения МИД РФ по закону об использовании российской армии за рубежом полностью удовлетворили страну.