Севастопольцы перед Новым годом смогут нормально помыться

Горячую воду жителям Севастополя коммунальные службы начнут подавать в канун Нового года, обещает председатель городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН.

"Возобновим подачу горячей воды в канун Нового года. Финансовое положение отрасли с введением новых тарифов мы всё-таки подправили и теперь сможем подавать горячую воду", - цитирует чиновника пресс-служба администрации.

КУНИЦЫН уточнил, что "пока останавливает одно - отсутствие должного количества воды в Чернореченском водохранилище". "Сегодня там около 20 миллионов кубов. Для стабильной подачи горячей воды необходимо гораздо больше", - сказал он.