Шенгенские визы скоро будут выдавать и в Севастополе

Польская сторона подтвердила, что заканчивает подготовку открытия Генерального консульства Польши в Севастополе, сообщил первый заместитель председателя севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН.

«Для нас это важно в том отношении, что консульство будет выдавать шенгенские визы, и севастопольцам теперь не надо будет за ними ехать в Киев или куда-то, все будет оформляться прямо в Севастополе», - подчеркнул чиновник на брифинге.

В то же время КАЗАРИН не назвал ориентировочную дату открытия консульства.

Решение об открытии генконсульства Польши в Севастополе было принято во время одного из визитов в Украину министра иностранных дел этой страны. В течение нынешнего года польские дипломаты в Севастополе провели несколько рабочих встреч с местными властями, в ходе которых обсуждались организационные вопросы по открытию диппредставительства.