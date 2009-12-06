Водители из Севастополя заплатили более 10 миллионов гривен штрафов

10 млн. грн. штрафов заплатили в 2009 году нарушители Правил дорожного движения в Севастополе, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.

Это только 60% от общей суммы штрафов, наложенных работниками ГАИ, - более 16 млн. грн.

После повышения год назад штрафов за нарушение ПДД количество автомобильных аварий в Севастополе, в которых пострадали люди, снизилось на 22,2%, количество смертей на дорогах - на 39,1%, добавили в ГАИ.