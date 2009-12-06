Пожар в электровозе задержал поезд из Крыма
10:04, 06 декабря 2009Крым
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Пожар в электровозе в Луганской области на час задержал движение пассажирского поезда №435 сообщением Симферополь-Луганск. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет, сообщает управление МЧС в Луганской области.
Близ станции Славяносербская в субботу в результате короткого замыкания высоковольтных силовых сетей быстродействующего выключателя произошло воспламенение электрокабеля панели управления электровоза
После остановки поезда пассажирские вагоны отцепили от электровоза и оттянули на безопасное расстояние.
Пожар повредил электрооборудование электровоза.
Эвакуация пассажиров не проводилась.
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