Дело на $5 миллионов: Луценко горько от свободы мэра Партенита

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО возмущен недавним освобождением из-под стражи председателя поселкового совета Партенита Николая КОНЕВА, которого задержали в 2008 году и обвиняли в получении более 5 миллионов долларов взятки.

«Это вопрос к Главному следственному управлению Генеральной прокуратуры - они вели это дело. По крайней мере, пока оно находилось в милицейских руках, все шло в соответствии с законом. Как происходило потом, я комментировать не имею права. Хотя откровенно скажу, как человек, как министр: мне горько из-за того, что большинство самых резонансных дел по взяточничеству завершается фактически ничем», - сказал ЛУЦЕНКО журналистам в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

13 июня 2008 года в Крыму задержали председателя Партенитского поссовета и депутата совета. По словам ЛУЦЕНКО, «за 17 га земли они требовали взятку в размере 6 млн. 800 тыс. долларов, из них 5 млн. 200 тыс. долларов они намеревались присвоить, а 1 млн. 600 тыс. долларов официально перевести на счет Партенитской поселкового совета». Генпрокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «получение взятки в особо крупных размерах».

ЛУЦЕНКО напомнил, что каждый год с момента его нахождения на посту главы МВД милиция задерживает при получении взяток около 1700 должностных лиц.

«К сожалению, в тюрьму садятся не более трех-пяти десятков, из них половина - сотрудники правоохранительных органов, которых мы не собираемся укрывать от ответственности за совершенные преступления. К сожалению, другие либо затягивают следствие, либо затягивают рассмотрение в судах, либо просто банально откупаются от ответственности перед законом. Милиция же свое дело делает - ловит преступников», - сказал министр.