Установка нового креста на купол собора в Крыму (фото)

12:36, 04 декабря 2009
Крым
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Красота-то какая, лепота!

Новый крест установили на главный купол Свято-Николаевского собора в Евпатории на западе Крыма.

Собор занимает особое место среди храмов города. Он самый красивый, завораживающий своей архитектурой и внутренним убранством не только евпаторийцев, но и иностранцев. Храм построен в ХIХ веке. Собор - архитектурная доминанта исторической части Евпатории.

Наблюдал Алексей Сувиров, УНИАН

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