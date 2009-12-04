Установка нового креста на купол собора в Крыму (фото)

Новый крест установили на главный купол Свято-Николаевского собора в Евпатории на западе Крыма.

Собор занимает особое место среди храмов города. Он самый красивый, завораживающий своей архитектурой и внутренним убранством не только евпаторийцев, но и иностранцев. Храм построен в ХIХ веке. Собор - архитектурная доминанта исторической части Евпатории.

Наблюдал Алексей Сувиров, УНИАН