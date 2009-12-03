МЧС в восторге от ликвидации оползня в Севастополе

Комиссия Департамента гражданской защиты МЧС Украины довольна ходом работ по ликвидации апрельского оползня в Севастополе, заявил ее глава Василий КВАШУК.

"Полностью удовлетворен ходом работ... Не только выделенные правительством средства освоены в полном объеме, но и проведена огромная работа, в том числе с применением новейших технологий", - сказал он на заседании комиссии в горгосадминистрации.

В апреле оползень разрушил более 350 метров дороги к домам по улице Охотской, повредил водопровод, линии электропередач, а также частично повредил 4 жилых дома. Кроме того, были нарушены нормальные условия жизнедеятельности более тысячи севастопольцев, затруднено передвижение транспорта Севастопольского комбината хлебопродуктов «Хлеб Украины».

Городская госадминистрация тогда обратилась в Кабинет министров Украины с просьбой содейстовать в ликвидации последствий оползня. Правительство выделило 11 млн. грн. из резервного фонда госбюджета.

Заместитель председателя городской госадминистрации Мирослав САГАЙДАК в четверг заявил, что продолжающиеся уже 4 месяца работы, согласно графику, до конца декабря будут закончены, и улицу Охотскую сдадут в эксплуатацию.