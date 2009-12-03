Янукович обещает повышение пенсий «задним числом»

Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в случае победы на выборах главы государства в 2010 году обещает повысить заработные платы и пенсии «задним числом» - с 1 ноября 2009-го.

«Независимо от того, удастся ли нам заставить ТИМОШЕНКО и правительство сейчас выполнить закон о повышении пенсий и заработных плат - в любом случае первое решение, которое я приму, когда приду к власти, это выполнение закона о соцстандартах с 1 ноября 2009 года», - сказал ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции в Феодосии.

«За этот период времени будут людям компенсированы», - отметил он.