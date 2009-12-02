Проект поддержки Крыма, возможно, представят на саммите Украина-ЕС

Заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ надеется, что на саммите Украина - ЕС, который пройдет в Киеве 4 декабря, будет официально представлен пилотный проект Евросоюза по поддержке Крыма.

“Я очень надеюсь, что на саммите 4 декабря будет официально анансировано, что Крым будет пилотным проектом, в который ЕС готов инвестировать, чтобы способствовать разрешению неотложных социально-экономических проблем”, - сказал он на пресс-конференции.

По словам ЕЛИСЕЕВА, проект по поддержке Крыма будет включать не только инвестиции со стороны ЕС, но и отдельных стран - членов Евросоюза.

Он сообщил, что уже есть двусторонние проекты с Велкобританией, Португалией, Испанией.

В частности, речь идет о проектах развития гражданского общества, обустройства и обеспечения национально-культурных потребностей нацменьшинств, проживающих на территории Крыма, в частности, крымских татар.

ЕЛИСЕЕВ отказался назвать конкретную сумму, которую планируется потратить на проект по поддержке Крыма. “Мы знаем эту сумму, но назвать ее я не могу. Поверьте мне, она очень амбициозная и действительно реалистичная”, - сказал он.