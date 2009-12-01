Украина и РФ хотят урегулировать перемещение колонн ЧФ

Начать работу по урегулированию ситуации с перемещением транспорта Черноморского флота России и согласовать его документальную процедуру договорились министры иностранных дел Украины и РФ Петр ПОРОШЕНКО и Сергей ЛАВРОВ.

Об этом шла речь во вторник во время их встречи в Афинах в рамках 17-го заседания Совета Министров ОБСЕ, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

Как известно, ГАИ несколько раз останавливала автомобили ЧФ РФ в Севастополе.

Украинская сторона заявляла, что российские военные не согласовывали с ними маршрут движения и не получали разрешения на перевозку людей и грузов.