Милиция просит крымского министра курортов показать диплом

Милиция Крыма просит министра курортов и туризма автономии Андрея СУМЦОВА предоставить или опубликовать в СМИ копию диплома об окончании им высшего учебного заведения и получении квалификационного уровня «бакалавр права».

«На направленный милицией запрос в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко поступил ответ о том, что с 2004 по 2006 годы СУМЦОВ обучался на юридическом факультете на заочном отделении на платной основе и получил квалификацию «магистр права». Однако для того, чтобы получить данную квалификацию, сначала надо иметь квалификационный уровень «бакалавр права», - говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.

Вместе с тем, утверждают в милиции, документы, являющиеся основанием для дальнейшего повышения уровня квалификации СУМЦОВЫМ, в архиве КНУ имени Шевченко не обнаружены.

Руководством ВУЗа «назначена комиссия для продолжения изучения архивных документов».