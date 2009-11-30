Улов пограничников: 1,5 км браконьерских сетей и 300 кг рыбы
16:03, 30 ноября 2009Крым
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Более 1500 метров браконьерских сетей и почти 300 килограммов рыбы изъяли пограничники Азово-Черноморского регионального управления в ноябре, сообщает пресс-служба.
За последний месяц осени составлено около 90 протоколов из-за грубого нарушения рыбной ловли.
"У крымских пограничников прибавилось работы - начался сезон браконьеров. Почти каждый день на берегу Черного и Азовского морей "зелёные береты" встречаются с любителями незаконного промысла", - говорится в сообщении.
Кроме того, рыболовы, выходя в море на малых плавсредствах без документов и не информируя о передвижениях сотрудников ведомства, привлекаются к ответственности за нарушение погранрежима.
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