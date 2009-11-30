Четыре человека умерли в Севастополе от отравления газом, еще два - в больнице

13:17, 30 ноября 2009
Крым
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Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего...

Четыре человека умерли, предположительно, от отравления угарным газом в своих квартирах в Севастополе в воскресенье, сообщает пресс-служба МЧС в понедельник.

Тела нашли 29 ноября в квартирах на первом и втором этажах дома в Нахимовском районе города.

Кроме того, также в воскресенье две женщины из этого же дома госпитализированы в больницу с диагнозом “отравление угарным газом легкой степени”.

Признаков пожара или возгорания в квартирах не зафиксировано.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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