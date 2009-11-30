Четыре человека умерли в Севастополе от отравления газом, еще два - в больнице
13:17, 30 ноября 2009Крым
0 0
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего...
Четыре человека умерли, предположительно, от отравления угарным газом в своих квартирах в Севастополе в воскресенье, сообщает пресс-служба МЧС в понедельник.
Тела нашли 29 ноября в квартирах на первом и втором этажах дома в Нахимовском районе города.
Кроме того, также в воскресенье две женщины из этого же дома госпитализированы в больницу с диагнозом “отравление угарным газом легкой степени”.
Признаков пожара или возгорания в квартирах не зафиксировано.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter