Четыре человека умерли в Севастополе от отравления газом, еще два - в больнице

Четыре человека умерли, предположительно, от отравления угарным газом в своих квартирах в Севастополе в воскресенье, сообщает пресс-служба МЧС в понедельник.

Тела нашли 29 ноября в квартирах на первом и втором этажах дома в Нахимовском районе города.

Кроме того, также в воскресенье две женщины из этого же дома госпитализированы в больницу с диагнозом “отравление угарным газом легкой степени”.

Признаков пожара или возгорания в квартирах не зафиксировано.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.