ЧП в Севастополе: угарный газ убил четверых человек

Четыре человека погибли, предположительно, в результате отравления угарным газом в жилом доме в Севастополе, сообщает пресс-служба МЧС.

Тела нашли 29 ноября в квартирах на первом и втором этажах дома в Нахимовском районе города. Признаки пожара не обнаружены.

Кроме того, две женщины из этого же дома госпитализированы в больницу с диагнозом “отравление угарным газом легкой степени”.

Правоохранители устанавливают обстоятельства чрезвычайной ситуации.