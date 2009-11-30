ЧП в Севастополе: угарный газ убил четверых человек
10:36, 30 ноября 2009Крым
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Еще два - в больнице
Четыре человека погибли, предположительно, в результате отравления угарным газом в жилом доме в Севастополе, сообщает пресс-служба МЧС.
Тела нашли 29 ноября в квартирах на первом и втором этажах дома в Нахимовском районе города. Признаки пожара не обнаружены.
Кроме того, две женщины из этого же дома госпитализированы в больницу с диагнозом “отравление угарным газом легкой степени”.
Правоохранители устанавливают обстоятельства чрезвычайной ситуации.
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