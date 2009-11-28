Охотники устроили перестрелку из-за здания в Крыму

Две общественные организации - крымская и украинская - пять лет не могут разделить имущество. Спор из-за админздания в Симферополе перерос в потасовку со стрельбой, сообщает канал 24

Стороны успокаивали милиция и Беркут. Пятерых человек задержали, еще трое - в больнице. Кто именно стрелял - пока неизвестно.

Заместитель начальника крымской милиции Николай Федорян: “Стреляли из стартовых пистолетов Zaraki, которые переделаны под патрон с резиновой пулей. На территории Украины продажа таких пистолетов запрещена, но те кто раньше купил, они еще у них есть”.

Председатель Крымской организации охотников и рыболовов Владимир Капитонов: “Это просто-напросто настоящее рейдерское мероприятие”.

Председатель Украинской организации охотников и рыболовов Анатолий Пащенко: “Собралось собрание, согласовали работу на 2009-2010 год, и работа будет организовываться согласно тому плану, который отвечает требованиям устава Украинского общества охотников и рыболовов”.

Стороны заверяют: у них есть решения судов, подтверждающие право собственности на здание и имущество.

Охотники написали обращение в генпрокуратуру Украины и милицию Крыма с просьбой разрешить конфликт.