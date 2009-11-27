Русский центр молодежи просит не давать землю под памятник УПА

Русский молодежный центр Крыма просит мэра Симферополя Геннадия БАБЕНКО не выделять Конгрессу украинских националистов земельный участок для установки памятника воинам ОУН-УПА.

Активисты заявили, что Организация украинских националистов "в своей деятельности в годы Великой Отечественной войны ориентировалась на фашистскую Германию и всячески поддерживала Гитлера в его античеловеческих действиях".

Ранее в ноябре Конгресс украинских националистов обратился к властям Симферополя с просьбой выделить участок для установки памятника горожанам, которые воевали в рядах ОУН-УПА.

"Наше задание - показать правдивую историю о национально-освободительной борьбе украинского народа, а не ту, которая писалась членами КПСС", - заявил лидер крымской организации КУН Василий ОВЧАРУК.

Русский молодежный центр Крыма напоминает, что в апреле 2009 года парламент автономии принял решение "О недопущении пропаганды фашизма и расовой нетерпимости, реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов".

Активисты требуют от мэра отказать КУНу в установке памятника воинам ОУН-УПА.