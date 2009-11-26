Шуфрич просит Крым не отлынивать от выборов-2010

Народный депутат Украины Нестор ШУФРИЧ (фракция Партии регионов) призывает крымчан прийти на президентские выборы, которые запланированы на начало 2010 года.

«Я прошу избирателей прийти на выборы и привести своих родных и близких. Если не проголосует Крым, то проголосуют вместо Крыма в других регионах. И будет обидно, что при таком очевидном перевесе мы в итоге не получим желаемого результата из-за явки», - сказал депутат, слова которого цитирует официальный портал крымской организации Партии регионов.

ШУФРИЧ считает, что большинство жителей Крыма будут голосовать на выборах-2010 за лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Цель моей поездки (в автономию) не столько агитация за Виктора Федоровича, поскольку подавляющее большинство будет голосовать за нашего кандидата, сколько призвать к явке», - сказал парламентарий.