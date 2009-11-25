Марафонец и журналист за 45 минут переплыли Севастопольскую бухту

Пловец-марафонец Олег СОФЯНИК и представитель объединения поддержки развития молодёжи и спорта в Севастополе, журналист Роман ЧЕРНЕНКО переплыли в среду Севастопольскую бухту в ее самом широком месте.

Температура воды во время заплыва составляла 13 градусов тепла.

По словам председателя общественной организации ”Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в городе Севастополе” Александра СИНЯВСКОГО, пловцы стартовали в 09.10 с набережной бухты Матюшенко (Северная сторона Севастополя), и в 09.55 финишировали у набережной пляжа Хрустальный, проплыв 1 тыс. 900 метров за 45 минут. На дистанции спортсменов сопровождал спасательный катер.

ЧЕРНЕНКО после заплыва отметил: плыть было труднее, чем в Босфоре. Журналист переплывал его вместе с СОФЯНИКОМ. ”На Босфоре нам сильно помогало течение. На такое же расстояние мы с Олегом затратили в 2,5 раза меньше времени”, - сказал ЧЕРНЕНКО.

СОФЯНИК сообщил, что 5 декабря севастопольские пловцы-марафонцы поедут на слёт моржей в город Саки, а под Новый год планируют пересечь Южную бухту Севастополя.