Портам Ялты и Феодосии передали в пользование акватории

Правительство Украины предоставило акватории в пользование госпредприятиям "Феодосийский морской торговый порт" и "Ялтинский морской торговый порт" при условии недопущения в дальнейшем передачи акватории или ее части другим субъектам ведения хозяйства.

Постановления Кабинета министров размещены на сайте Верховной Рады.

Феодосийскому порту предоставлена в пользование акватория, расположенная в западной части Феодосийского залива и дальше вдоль береговой линии и линии границ причалов. Утверждены координаты акватории. Также передана акватория внешнего рейда, акватория пирса портопункта в пгт Коктебель и акватория пирса портопункта Крымское приморье в Курортном.

Ялтинскому порту передана акватория вдоль береговой линии и линии границ причалов с координатами, определенными документом. Также передана акватория портопунктов Алупка, Алушта, Никитский ботанический сад, Гурзуф, Ласточкино гнездо, Ливадия, Малореченское, Мисхор, Партенит, Профессорский уголок, Симеиз, Судак, Золотой пляж.