В БЮТ подсчитали регионалов в очереди с присягой Тимошенко

Народный депутат Украины Андрей СЕНЧЕНКО (БЮТ) считает, что в случаи победы Юлии ТИМОШЕНКО на выборах Президента в фракции Партии регионов произойдет раскол.

«Если даст Бог, все будет хорошо и победит ТИМОШЕНКО, то могу сразу сказать, что от двух третей до двух четвертей фракции Партии регионов придет к нам», - сказал СЕНЧЕНКО в интервью газете «День», добавив, что «эти люди регулярно стоят в очереди с присягой к премьеру».

«Это происходит не потому, что они конъюнктурщики, - отметил нардеп. - Часть, да, безусловно (и у нас тоже такие есть), однако хочу сказать, что очень многим регионалам сейчас неуютно в Партии регионов».

Он заявил, что фракция БЮТ «более монолитная и более однородная», чем у ПР. «Есть тоже случайные люди, и я не понимаю, как они попали в список. Однако негодяи есть в каждой фракции - проценты разные», - добавил нардеп.

«По моей собственной классификации, фракция Партии регионов делится на «этнических регионалов», сказал СЕНЧЕНКО, то есть речь идет о людях, которые «живут в регионах, имеют там свой бизнес, и у которых до последнего времени не было выбора: или ты в Регионах, или нигде». По словам депутата, это «нормальные, порядочные, ответственные люди», и они - «самая значительная часть этой фракции».

При этом депутат от БЮТ сказал, что «есть группа откровенного криминалитета».

«Первые очень неуютно себя чувствуют, находясь в одной фракции с представителями второй группы», - добавил он.

СЕНЧЕНКО отметил, что к третьей группе относятся люди, которые «чувствуют себя хозяевами жизни, хозяевами Партии регионов, хозяевами фракции». «Они думали, что они уже хозяева всей Украины, но к их сожалению и к нашему счастью, это не так. Наиболее яркие представители этой группы - ЛЕВОЧКИН, БОЙКО», - добавил он.

СЕНЧЕНКО считает, что если Виктор ЯНУКОВИЧ проиграет на президентских выборах, «начнется смена лидера ПР, а затем раскол как фракции, так и партии». «Две трети регионалов выступают за то, чтобы войти в состав коалиции, поэтому я думаю, что идея досрочных парламентских выборов отойдет на второй план и теоретически можно ожидать, что ВР нынешнего созыва проработает весь свой конституционный срок», - подчеркнул он.

На вопрос, что будет с фракцией БЮТ и парламентом Украины в случае победы ЯНУКОВИЧА, СЕНЧЕНКО ответил: «Не дай Бог, придет ЯНУКОВИЧ... последствия для страны будут тяжелые».