В Севастополе ждут подъем сезонной заболеваемости ОРВИ

В Севастополе с 29 октября - момента начала наблюдения - ОРВИ и гриппом заболели 7 тыс. 198 человек, 334 больных были госпитализированы, из них 280 уже выписаны. Зафиксирован один летальный случай, сообщил начальник управления охраны здоровья городской госадминистрации Виктор ПОЛОГОВ.

По его оценке, прошедшая неделя характеризуется как относительно благополучная. «В среднем за сутки в лечебные заведения обращалось 250-270 человек. На сегодня показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом составляет 36,9 человек на 10 тысяч населения, что характерно для показателей июня-июля», - сказал чиновник.

Вместе с тем, отметил ПОЛОГОВ, «поскольку начался учебный процесс в школах и вузах, возобновлена работа детских садов, нас ждет некоторый подъем сезонной заболеваемости ОРВИ».