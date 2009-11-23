Украинский корвет зря прицепился к «Ангелу» в Средиземном море

Корвет Военно-морских сил Украины «Тернопіль», который в Средиземном море принимает участие в антитеррористической операции НАТО «Активные усилия», перехватил и осмотрел подозрительное судно, сообщил пресс-центр командования ВМС.

20 ноября корвет получил приказ из Неаполя от командования морского компонента Объединенных вооруженных сил НАТО «Юг» осмотреть судно.

В районе севернее острова Крит «Тернопіль» из десятка судов, которые там находились, нашел подозрительное судно. Сухогруз «Ангел» под флагом Коморских островов шел из Ирана в Турцию.

Во время сеанса связи с капитаном сухогруза операционный офицер корвета Олег ГРИГОРЬЕВ спросил о маршруте судна и грузе. По результатам опроса определена категория подозрительности. Командир корвета Григорий БРЕЕВ решил провести осмотр сухогруза для проверки правильности оформления документов и характера перевозимого груза. Капитан «Ангела» не возражал против осмотра, отмечают в пресс-центре.

Командование сил НАТО, получив доклад от корвета о результатах опроса судна, подтвердило приказ на проведение операции.

Осмотр показал: нарушений у сухогруза не было. После доклада командованию НАТО о результатах операции корвет вернулся в район патрулирования Средиземного моря.

В эти дни «Тернопіль» находится на греческой военно-морской базе Суда-Бей. Во время участия в антитеррористической операции НАТО корвет прошел около 7 тысяч морских миль и провел осмотр почти 100 гражданских судов. После отдыха экипажа, пополнения запасов горючего и продовольствия корвет возьмет курс на Севастополь. Прибытие на базу Военно-морских сил Украины запланировано на 29 ноября.