В Симферополе выберут самую красивую крымскую татарку
10:27, 23 ноября 2009Крым
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На корону претендуют 8 девушек
Финал национального крымскотатарского конкурса красоты "Къырымтатар гузеллик къыраличеси-2009" (Крымскотатарская королева красоты) пройдет в среду вечером в Симферополе.
"Целью конкурса является популяризация крымскотатарской культуры среди молодежи", - сообщают организаторы.
В конкурсе примут участие 8 девушек, "отобранных на подготовительных кастингах" в регионах Крыма.
"Девушек оценит представительное жюри", - заявляет Крымскотатарский молодежный центр.
Финал будет сопровождаться выступлениями крымскотатарских исполнителей.
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