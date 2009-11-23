В Симферополе выберут самую красивую крымскую татарку

10:27, 23 ноября 2009
Крым
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На корону претендуют 8 девушек

Финал национального крымскотатарского конкурса красоты "Къырымтатар гузеллик къыраличеси-2009" (Крымскотатарская королева красоты) пройдет в среду вечером в Симферополе.

"Целью конкурса является популяризация крымскотатарской культуры среди молодежи", - сообщают организаторы.

В конкурсе примут участие 8 девушек, "отобранных на подготовительных кастингах" в регионах Крыма.

"Девушек оценит представительное жюри", - заявляет Крымскотатарский молодежный центр.

Финал будет сопровождаться выступлениями крымскотатарских исполнителей.       

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