В Симферополе выберут самую красивую крымскую татарку

На корону претендуют 8 девушек

Финал национального крымскотатарского конкурса красоты "Къырымтатар гузеллик къыраличеси-2009" (Крымскотатарская королева красоты) пройдет в среду вечером в Симферополе. "Целью конкурса является популяризация крымскотатарской культуры среди молодежи", - сообщают организаторы. В конкурсе примут участие 8 девушек, "отобранных на подготовительных кастингах" в регионах Крыма. "Девушек оценит представительное жюри", - заявляет Крымскотатарский молодежный центр. Финал будет сопровождаться выступлениями крымскотатарских исполнителей.

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