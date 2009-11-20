На курултае поговорят о лидере меджлиса, президенте и единстве
18:00, 20 ноября 2009Крым
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Нацсъезд пройдет в декабре
На очередном заседании меджлиса в проект повестки сессии Курултая внесены корректировки, его дополнили вопросом «О председателе меджлиса крымскотатарского народа».
Таким образом, на сессии Курултая будут рассмотрены шесть вопросов, сообщает пресс-служба меджлиса.
В частности, делегаты съезда поговорят о выборах президента Украины и задачах органов национального самоуправления по укреплению духовного единства крымских татар.
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