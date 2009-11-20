На курултае поговорят о лидере меджлиса, президенте и единстве

Меджлис крымских татар утвердил проект повестки второй сессии Курултая - национального съезда, который пройдет 5-6 декабря в Симферополе.

На очередном заседании меджлиса в проект повестки сессии Курултая внесены корректировки, его дополнили вопросом «О председателе меджлиса крымскотатарского народа».

Таким образом, на сессии Курултая будут рассмотрены шесть вопросов, сообщает пресс-служба меджлиса.

В частности, делегаты съезда поговорят о выборах президента Украины и задачах органов национального самоуправления по укреплению духовного единства крымских татар.