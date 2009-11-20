Следующее заседание глав правительств СНГ пройдет в Москве

Очередной заседание Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств состоится в Москве в мае 2010 года.

«Принято решение провести очередное заседание Совета глав правительств СНГ в Москве 21 мая следующего года», - сообщил председатель Исполнительного комитета Содружества Сергей ЛЕБЕДЕВ в Ялте на заседании Совета премьеров стран СНГ после встречи руководителей правительств в Ливадийском дворце в узком составе.

1 января 2010 года председательство в СНГ переходит от Молдавии к Российской Федерации, сообщил ЛЕБЕДЕВ на пресс-конференции по итогам заседания.

«По этой причине председатель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович ПУТИН пригласил глав правительств (стран СНГ) на следующее заседание в Москву», - отметил председатель исполкома Содружества.