Путин советует Ющенко не надевать галстук на встречи с Саакашвили

Премьер-министр России Владимир ПУТИН с иронией прокомментировал визит в Украину Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ, посоветовав его украинскому коллеге Виктору ЮЩЕНКО встречаться с коллегой без галстуков.

«Двум президентам лучше проводить ужин, если они будут ужинать, без галстуков, галстуки нынче в цене. Неровен час… Ну вы меня понимаете», - сказал ПУТИН на совместной с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Ялте, комментируя по просьбе журналистов встречу ЮЩЕНКО и СААКАШВИЛИ.

Кадры, когда СААКАШВИЛИ в телеэфире от волнения жевал свой галстук, обошли в 2008 году весь мир.

«Слопает гость ЮЩЕНКО его галстук!», - добавил ПУТИН.

«Чем занимались наши коллеги - понятия не имею, но, думаю, что двум президентам всегда есть о чем поговорить, что-то обсудить... Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они», - сказал ПУТИН.

При этом российский премьер отметил, что его встреча с ТИМОШЕНКО была полезной, поскольку решались жизненно важные вопросы, касающиеся как РФ, так и Украины.

«Я знаю, чем мы занимались... Мы говорили о сотрудничестве в космосе, машиностроении, энергетике, в авиастроении», - сказал ПУТИН.