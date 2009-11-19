Россия и Украина должны вместе встретить 65-летие Победы - Путин

Российской Федерации и Украине следует вместе достойно встретить 65-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в мае 2010 года, заявил премьер РФ Владимир ПУТИН.

«Наш долг - встретить этот праздник вместе, достойно и уважительно по отношению к ветеранам, к нашей общей исторической памяти», - сказал ПУТИН на совместной с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО пресс-конференции в Ялте.

Также он напомнил о юбилее писателя Антона Чехова, который будет отмечаться в январе 2010 года.

«В январе 2010 года исполняется 150 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова», - сказал ПУТИН.

Премьер сообщил, что во время рабочего ужина с ТИМОШЕНКО обсудит вопрос совместных с Украиной мероприятий празднования юбилея Чехова. «У нас будет время поговорить, как мы будем совместно действовать», - сказал российский премьер.

«Речь идет о знаковых вехах нашей истории. О том, что нас (Россию и Украину) действительно на века объединяет», - подчеркнул ПУТИН.